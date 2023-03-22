Космонавт Кикина назвала прекрасным полёт на Crew Dragon

Космонавт Анна Кикина заявила, что полёт на Crew Dragon был прекрасным.

Об этом Кикина рассказала телеканалу «Звезда».

По её словам, американская сторона сделала всё, чтобы обеспечить безопасность и комфорт полёта.

Ранее в «Роскосмосе» уточнили, что Кикина продолжит реабилитацию в Звёздном Городке на протяжении нескольких недель.

12 марта пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой Анной Кикиной приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида после миссии к МКС.