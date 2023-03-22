Космонавт Кикина назвала прекрасным полёт на Crew Dragon
- РИА Новости
Об этом Кикина рассказала телеканалу «Звезда».
По её словам, американская сторона сделала всё, чтобы обеспечить безопасность и комфорт полёта.
Ранее в «Роскосмосе» уточнили, что Кикина продолжит реабилитацию в Звёздном Городке на протяжении нескольких недель.
12 марта пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой Анной Кикиной приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида после миссии к МКС.