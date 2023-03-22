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Космонавт Кикина назвала прекрасным полёт на Crew Dragon

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Космонавт Анна Кикина заявила, что полёт на Crew Dragon был прекрасным.
Космонавт Кикина назвала прекрасным полёт на Crew Dragon
  • РИА Новости

Об этом Кикина рассказала телеканалу «Звезда».

По её словам, американская сторона сделала всё, чтобы обеспечить безопасность и комфорт полёта.

Ранее в «Роскосмосе» уточнили, что Кикина продолжит реабилитацию в Звёздном Городке на протяжении нескольких недель.

12 марта пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой Анной Кикиной приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида после миссии к МКС.

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