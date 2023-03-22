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Космонавт Кикина вернулась в Россию

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Космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина вернулась в Россию, заявили в госкорпорации.
Космонавт Кикина вернулась в Россию
  • Gettyimages.ru

«Сегодня утром в Домодедове приземлился особый борт — в Россию вернулась единственная женщина в отряде «Роскосмоса» Анна Кикина», — говорится в сообщении корпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что Кикина продолжит реабилитацию в Звёздном Городке на протяжении нескольких недель.

12 марта пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой Анной Кикиной приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида.

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