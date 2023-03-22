Космонавт Кикина вернулась в Россию

Космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина вернулась в Россию, заявили в госкорпорации.

«Сегодня утром в Домодедове приземлился особый борт — в Россию вернулась единственная женщина в отряде «Роскосмоса» Анна Кикина», — говорится в сообщении корпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что Кикина продолжит реабилитацию в Звёздном Городке на протяжении нескольких недель.

12 марта пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой Анной Кикиной приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида.