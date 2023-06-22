Врач Тахтарова: цвет кожи может указать на проблемы со здоровьем

Врач, дерматолог-венеролог, миколог-косметолог «СМ-Косметологии» Диана Тахтарова рассказала, что цвет кожи может свидетельствовать о болезни.

Об этом она сообщила в беседе с Life.ru.

По словам дерматолога, жёлто-серый цвет кожных покровов чаще встречается у курильщиков, коричнево-жёлтый может указывать на проблемы мочевыделительной системы.

Покраснение кожи может быть вызвано аллергией, экземой, псориазом, инфекциями или аутоиммунными заболеваниями.

Голубоватый оттенок может быть причиной нарушения кровообращения, пониженного артериального давления, заболеваний сердца и лёгких.

Бледность кожи — один из симптомов нарушения кровообращения или уменьшения числа красных кровяных клеток.

«Также бледность кожи наблюдается при гипогликемии (низком уровне сахара в крови), хронической сердечной недостаточности, дефиците железа и гипотиреозе (заболевании эндокринной системы)», — поделилась Тахтарова.

Ранее, по сообщению URA.RU, дерматолог Бедаева рассказала, вредно ли делать лазерную эпиляцию.