С начала года 1 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на данные первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
«Почти 1 млн жителей региона прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года. Для получения результатов обследования не нужно идти в поликлинику. Узнать их и побеседовать с врачом можно через телемедицинскую консультацию», — уточнила Стригункова.
Уточняется, что жители области могут бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр или полную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления как в будние дни, так и в субботу.
Ранее НСН сообщала, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому детей будут допускать к урокам физкультуры только после прохождения медосмотра.