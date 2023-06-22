С начала года 1 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

Диспансеризацию с начала года прошли 1 млн жителей Московской области. Практически у 30 тыс. человек нашли заболевания, о которых они не знали.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на данные первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.

«Почти 1 млн жителей региона прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года. Для получения результатов обследования не нужно идти в поликлинику. Узнать их и побеседовать с врачом можно через телемедицинскую консультацию», — уточнила Стригункова.

Уточняется, что жители области могут бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр или полную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления как в будние дни, так и в субботу.

Ранее НСН сообщала, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому детей будут допускать к урокам физкультуры только после прохождения медосмотра.