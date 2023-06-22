Невролог Демьяновская назвала ухудшающие работу мозга продукты

Кандидат медицинских наук врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, какие продукты негативно влияют на работу мозга.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Врач указала на вред соли для работы головного мозга. Употребление домашних и промышленных консервов, соевого соуса, кетчупа может повлиять на развитие артериальной гипертензии или гипертонии, то есть хронического повышения давления.

Демьяновская также отметила вред чрезмерного употребления животных жиров.

«Бляшки могут разрыхляться, а их части — попадать в главные сосуды мозга. Так развивается инсульт с нарушением речи, движения, чувствительности конечностей, координации, памяти и мышления», — пояснила она.

Еще одним опасным продуктом, по словам невролога, являются суши. Несмотря на полезные свойства морепродуктов и рыбы, они сочетаются с рисом. Шлифованный рис содержит небольшое количество витамина В1. Однако он разрушается под воздействием фермента тиаминазы, содержащегося в сырой рыбе.

«Чтобы сохранять здоровье, поклонникам японской кухни стоит добавить в рацион продукты, богатые витамином В1: свинину, орехи, сухофрукты, сыр и молоко», — заключила врач.

Кроме того, не нужно придерживаться строгой диеты, потому что для правильной работы мозгу необходимо разнообразное питание.

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