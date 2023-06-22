Невролог Демьяновская назвала ухудшающие работу мозга продукты
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Врач указала на вред соли для работы головного мозга. Употребление домашних и промышленных консервов, соевого соуса, кетчупа может повлиять на развитие артериальной гипертензии или гипертонии, то есть хронического повышения давления.
Демьяновская также отметила вред чрезмерного употребления животных жиров.
«Бляшки могут разрыхляться, а их части — попадать в главные сосуды мозга. Так развивается инсульт с нарушением речи, движения, чувствительности конечностей, координации, памяти и мышления», — пояснила она.
Еще одним опасным продуктом, по словам невролога, являются суши. Несмотря на полезные свойства морепродуктов и рыбы, они сочетаются с рисом. Шлифованный рис содержит небольшое количество витамина В1. Однако он разрушается под воздействием фермента тиаминазы, содержащегося в сырой рыбе.
«Чтобы сохранять здоровье, поклонникам японской кухни стоит добавить в рацион продукты, богатые витамином В1: свинину, орехи, сухофрукты, сыр и молоко», — заключила врач.
Кроме того, не нужно придерживаться строгой диеты, потому что для правильной работы мозгу необходимо разнообразное питание.
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