Стоматолог Мелехова рассказала о заболеваниях корней зубов

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала, каким болезням подвержены корни зубов.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Ортодонт отмечает, что, если нерв зуба подвергается воспалению или инфекции, возможно развитие пульпита. Если нерв погибает полностью, возможно появление периодонтита. Лечение корневых каналов зубов может предотвратить эти патологии.

Кроме того, травмы и кариес могут повредить корни зубов.

По словам Мелиховой, если зуб полностью разрушен, оставив только корни, и они не лечатся, возможно их удаление из-за риска возникновения инфекции и повреждения кости в челюсти.

Стоматолог также дала рекомендации. Регулярное посещение стоматолога минимум 2 раза в год и рентгеновские обследования могут помочь определить состояние корней зубов и предотвратить проблемы в будущем.

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