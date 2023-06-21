Хирург Умнов предупредил об опасности проведения ряда косметологических процедур летом

Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов перечислил косметологические процедуры, которые опасно делать летом.

Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, некоторые процедуры нарушают целостность кожного покрова, который защищает нас от ультрафиолетового излучения. Одной из таких процедур является лазерная эпиляция.

«Лучше такую процедуру проводить в зимний период, чтобы избежать солнечных ожогов, так как кожа после подобной эпиляции становится более уязвимой», — отметил врач.

Список опасных процедур дополнили — удаление пигментации, SMAS-лифтинг, ботокс, а также домашние и салонные пилинги.

Умнов посоветовал пользоваться SPF-кремами и перенести процедуры на позднюю осень.

Ранее, по сообщению телеканала «360», косметолог Гришина перечислила основные ошибки во время использования косметики летом.