Хирург Умнов предупредил об опасности проведения ряда косметологических процедур летом
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Об этом сообщает Life.ru.
По словам специалиста, некоторые процедуры нарушают целостность кожного покрова, который защищает нас от ультрафиолетового излучения. Одной из таких процедур является лазерная эпиляция.
«Лучше такую процедуру проводить в зимний период, чтобы избежать солнечных ожогов, так как кожа после подобной эпиляции становится более уязвимой», — отметил врач.
Список опасных процедур дополнили — удаление пигментации, SMAS-лифтинг, ботокс, а также домашние и салонные пилинги.
Умнов посоветовал пользоваться SPF-кремами и перенести процедуры на позднюю осень.
Ранее, по сообщению телеканала «360», косметолог Гришина перечислила основные ошибки во время использования косметики летом.