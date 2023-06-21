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Хирург Умнов предупредил об опасности проведения ряда косметологических процедур летом

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Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов перечислил косметологические процедуры, которые опасно делать летом.
Хирург Умнов предупредил об опасности проведения ряда косметологических процедур летом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, некоторые процедуры нарушают целостность кожного покрова, который защищает нас от ультрафиолетового излучения. Одной из таких процедур является лазерная эпиляция.

«Лучше такую процедуру проводить в зимний период, чтобы избежать солнечных ожогов, так как кожа после подобной эпиляции становится более уязвимой», — отметил врач.

Список опасных процедур дополнили — удаление пигментации, SMAS-лифтинг, ботокс, а также домашние и салонные пилинги.

Умнов посоветовал пользоваться SPF-кремами и перенести процедуры на позднюю осень.

Ранее, по сообщению телеканала «360», косметолог Гришина перечислила основные ошибки во время использования косметики летом.

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