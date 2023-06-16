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Кардиолог Кондрахин рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду

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Кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин поделился способами, как избежать инфаркта в жару.
Кардиолог Кондрахин рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Nation News.

В некоторых частях России началась жаркая погода, местами до +35 °С. Такая температура опасна для людей с заболеваниями сердца, такими как инфаркт.

«Атеросклеротическая бляшка у человека есть, но организм продолжает функционировать. Когда человек выходит на улицу в жаркий день, то он начинает хотеть пить. Однако под рукой нет бутылки с водой. По законам физиологии при высокой температуре кровь начинает сгущаться и плохо течь. Из-за этого формируются тромбы», — пояснил врач.

При инфаркте у человека может произойти потеря сознания, сильная боль, одышка и головокружение.

«Первым делом нужно отойти в сторону с человеком, то есть, транспортировать его в прохладное место и параллельно с этим вызвать скорую помощь. Есть примерно час, чтобы спасти жизнь, улучшив кровоток», — предупредил Кондрахин.

По словам кардиолога, чтобы избежать негативных последствия из-за жары необходимо иметь при себе бутылку воды, всегда носить летний головной убор, а также не забывать телефон, чтобы при необходимости вызвать скорую помощь. Если человек чувствует недомогание, лучше остаться дома и вовремя обратиться к врачу.

Ранее врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Клиники» Екатерина Титушкина в беседе с «Известиями» посоветовала в летнюю жару выбирать одежду из натуральных и экологичных тканей.

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