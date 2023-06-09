Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Отоларинголог Сергеева заявила, что храп обязательно нужно лечить

Короткая ссылка
В некоторых случаях храп может представлять опасность и требует лечения, заявила отоларинголог кандидат медицинских наук Наталия Сергеева.
Отоларинголог Сергеева заявила, что храп обязательно нужно лечить
  • Gettyimages.ru

«Речь идёт о храпе, который сопровождается задержками дыхания — апноэ», — цитирует Сергееву Life.ru.

По её словам, в таком случае во время сна дыхательные пути полностью спадают, что делает невозможным поступление кислорода к мозгу, другим органам и тканям.

Она отметила, что для решения проблемы храпа нужно обращаться к врачу.

Ранее психолог Людмила Суздальцева в беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить