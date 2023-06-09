Отоларинголог Сергеева заявила, что храп обязательно нужно лечить
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«Речь идёт о храпе, который сопровождается задержками дыхания — апноэ», — цитирует Сергееву Life.ru.
По её словам, в таком случае во время сна дыхательные пути полностью спадают, что делает невозможным поступление кислорода к мозгу, другим органам и тканям.
Она отметила, что для решения проблемы храпа нужно обращаться к врачу.
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