Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врач Каландия: правильный режим поможет улучшить качество сна

Короткая ссылка
Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия назвал правила, с помощью которых можно улучшить глубину и качество сна.

Для сна необходимо отводить от семи до девяти часов в сутки, а также придерживаться определённого режима, объяснил специалист в беседе с «Известиями».

«В выходные дни можно позволить себе спать дольше на 1—2 часа, чем обычно, но не более. Нужно помнить, что долгий сон может сбить биологические циклы», — уточнил Каландия.

По его словам, нарушению сна способствует малоподвижный образ жизни. Однако непосредственно перед сном физическую нагрузку стоит исключить во избежание проблем с засыпанием.

Врач также посоветовал воздержаться от позднего ужина. По его словам, последний приём пищи должен быть не позднее чем за два часа до сна.

Ранее психолог Людмила Суздальцева в беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить