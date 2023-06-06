Врач Каландия: правильный режим поможет улучшить качество сна

Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия назвал правила, с помощью которых можно улучшить глубину и качество сна.

Для сна необходимо отводить от семи до девяти часов в сутки, а также придерживаться определённого режима, объяснил специалист в беседе с «Известиями».

«В выходные дни можно позволить себе спать дольше на 1—2 часа, чем обычно, но не более. Нужно помнить, что долгий сон может сбить биологические циклы», — уточнил Каландия.

По его словам, нарушению сна способствует малоподвижный образ жизни. Однако непосредственно перед сном физическую нагрузку стоит исключить во избежание проблем с засыпанием.

Врач также посоветовал воздержаться от позднего ужина. По его словам, последний приём пищи должен быть не позднее чем за два часа до сна.

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