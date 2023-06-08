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Диетолог Лазуренко рассказала об опасных последствиях чрезмерного похудения

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Сбалансированное питание и комплексные медицинские обследования помогут избежать анорексии, рассказала диетолог и специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.
Диетолог Лазуренко рассказала об опасных последствиях чрезмерного похудения
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

Она отметила, что пациент должен сделать, в том числе, биоимпедансный анализ, позволяющий определить, сколько в теле человека, к примеру, содержится жировой ткани.

«Это вот называется композиция тела, когда мы оцениваем в количественном составе, что у человека в организме происходит. А в плане функциональной активности — это кровь. Биохимический анализ крови говорит нам, в каком состоянии находится его метаболизм, то есть конкретно обмен веществ — белков, жиров, углеводов», — цитирует Лазуренко Inforeactor.

По её словам, анорексия является психическим заболеванием, которое лечится психотерапевтом.

Ранее кандидат психологических наук психолог, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.

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