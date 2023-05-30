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«Роскосмос»: запуск российского аппарата «Луна-25» состоится в августе

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Запуск первой в истории современной России миссии на Луну состоится в августе. Сейчас аппарат «Луна-25» проходит заключительный цикл наземных испытаний, сообщил «Роскосмос».
«Роскосмос»: запуск российского аппарата «Луна-25» состоится в августе
  • РИА Новости

«Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны», — отметили в корпорации.

Сейчас на стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии — мягкой посадки на поверхность Луны.

Как показывает отечественный опыт и опыт других стран, которые проводили посадку на поверхность Луны, этот этап является критичным для успеха всей миссии в целом, учитывая сложности задач баллистико-навигационного обеспечения полёта.

Для достижения надёжности реализации миссии нужно провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность, подчеркнули в «Роскосмосе».

25 апреля первый частный японский лунный посадочный модуль Hakuto-R было решено посадить в кратере Атлас в северо-восточном квадранте на видимой стороне Луны. Во время посадки модуль потерял связь с центром управления: в момент, когда аппарат достиг расстояния 10 м до поверхности Луны, центр перестал получать данные о движении модуля.

Компания Ispace признала неудачной попытку посадки японского модуля.

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