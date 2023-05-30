«Роскосмос»: запуск российского аппарата «Луна-25» состоится в августе
- РИА Новости
«Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны», — отметили в корпорации.
Сейчас на стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии — мягкой посадки на поверхность Луны.
Как показывает отечественный опыт и опыт других стран, которые проводили посадку на поверхность Луны, этот этап является критичным для успеха всей миссии в целом, учитывая сложности задач баллистико-навигационного обеспечения полёта.
Для достижения надёжности реализации миссии нужно провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность, подчеркнули в «Роскосмосе».
25 апреля первый частный японский лунный посадочный модуль Hakuto-R было решено посадить в кратере Атлас в северо-восточном квадранте на видимой стороне Луны. Во время посадки модуль потерял связь с центром управления: в момент, когда аппарат достиг расстояния 10 м до поверхности Луны, центр перестал получать данные о движении модуля.
Компания Ispace признала неудачной попытку посадки японского модуля.