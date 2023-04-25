Японский модуль Hakuto-R потерял связь с центром управления во время посадки на Луне

Японский модуль Hakuto-R во время посадки в кратере Атлас на Луне потерял связь с центром управления. Трансляцию ведёт компания ispace, занимающаяся проектом. В настоящее время специалисты ispace пытаются подтвердить факт прибытия модуля в назначенное место.

В момент, когда аппарат достиг расстояния 10 м до поверхности Луны, центр перестал получать данные о движении модуля.

25 апреля первый частный японский лунный посадочный модуль Hakuto-R было решено посадить в кратере Атлас. Он находится в северо-восточном квадранте на видимой стороне Луны.

Модуль Hakuto-R был отправлен в космос с помощью ракеты Falcon 9 в декабре 2022 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны.