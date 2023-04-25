Попытка посадки японского модуля Hakuto-R на Луну признана неудачной
- AFP
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Об этом сообщила команда специалистов, наблюдавшая за посадкой аппарата.
«К данному моменту мы не смогли подтвердить успешную посадку на поверхность Луны», — сказал представитель миссии.
Специалисты начали расследование произошедшего.
25 апреля первый частный японский лунный посадочный модуль Hakuto-R было решено посадить в кратере Атлас в северо-восточном квадранте на видимой стороне Луны.
Во время посадки модуль потерял связь с центром управления: в момент, когда аппарат достиг расстояния 10 м до поверхности Луны, центр перестал получать данные о движении модуля.