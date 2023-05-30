Геронтолог Чуров: учёные ищут «гены старения» у человека для продления жизни

Директор Института изучения старения РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Алексей Чуров рассказал, что учёные занимаются поиском генов, регулирующих старение, отключение которых способно увеличивать продолжительность жизни.

«Выключение» таких генов позволяет существенно продлить жизнь у модельных организмов, нематод и мышей, сообщил он в интервью «Газете.Ru».

Человек устроен гораздо сложнее. Его «гены старения» регулируют многие процессы в организме, в том числе и полезные. К тому же найденные гены старения у человека нельзя считать таковыми на 100%.

Существуют и так называемые защитные генетические варианты («защитные гены»), которые могут обуславливать более высокую продолжительность жизни.

«Поиском таких генов также занимается наш институт», — заключил специалист.

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