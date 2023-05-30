Геронтолог Чуров: учёные ищут «гены старения» у человека для продления жизни
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«Выключение» таких генов позволяет существенно продлить жизнь у модельных организмов, нематод и мышей, сообщил он в интервью «Газете.Ru».
Человек устроен гораздо сложнее. Его «гены старения» регулируют многие процессы в организме, в том числе и полезные. К тому же найденные гены старения у человека нельзя считать таковыми на 100%.
Существуют и так называемые защитные генетические варианты («защитные гены»), которые могут обуславливать более высокую продолжительность жизни.
«Поиском таких генов также занимается наш институт», — заключил специалист.
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