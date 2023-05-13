Российские космонавты завершили выход в открытый космос, продлившийся 5 часов 14 минут
Об этом информирует «Роскосмос».
Отмечается, что внекорабельная деятельность была успешно завершена на час раньше, чем планировалось.
По сообщениям госкорпорации, космонавты раскрыли и интегрировали радиатор-теплообменник, который был установлен на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» 19 апреля.
«Они выполнили дополнительную задачу — смонтировали два поручня-перехода между модулями «Наука» и «Причал», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин начали выход в открытый космос.
Также поступала информация, что для мониторинга климата Земли на космодром Восточный был доставлен новый спутник.