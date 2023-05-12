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Космонавты Прокопьев и Петелин приступили к выходу в открытый космос

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Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин начали выход в открытый космос для работы с лабораторным модулем «Наука». Длительность работ превысит шесть часов.
Космонавты Прокопьев и Петелин приступили к выходу в открытый космос
  • РИА Новости

«Роскосмос» ведёт трансляцию.

Космонавты раскроют панели радиатора на модуле «Наука», заправят теплоносителем контуры радиатора и объединят их с системами обеспечения «Науки», а также установят два фала на манипуляторе ERA.

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