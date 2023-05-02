Итальянский производитель оборудования для металлургии Danieli объявил об уходе из России

Короткая ссылка
Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group намерен уйти с российского рынка.
Итальянский производитель оборудования для металлургии Danieli объявил об уходе из России
  • Gettyimages.ru
  • © Reinhard Krull / EyeEm

Об этом сообщил представитель руководства компании.

«Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что Danieli не может поставлять оборудование в Россию из-за ограничений в таможенных вопросах. 

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что американская санкционная политика в отношении Москвы провалилась, поскольку Россия в экономическом противостоянии с США обернула ситуацию в свою пользу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить