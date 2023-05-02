Итальянский производитель оборудования для металлургии Danieli объявил об уходе из России
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Об этом сообщил представитель руководства компании.
«Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что Danieli не может поставлять оборудование в Россию из-за ограничений в таможенных вопросах.
Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что американская санкционная политика в отношении Москвы провалилась, поскольку Россия в экономическом противостоянии с США обернула ситуацию в свою пользу.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.