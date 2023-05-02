Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group намерен уйти с российского рынка.

Об этом сообщил представитель руководства компании.

«Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что Danieli не может поставлять оборудование в Россию из-за ограничений в таможенных вопросах.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что американская санкционная политика в отношении Москвы провалилась, поскольку Россия в экономическом противостоянии с США обернула ситуацию в свою пользу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.