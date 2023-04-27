SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

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Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 46 спутниками Starlink. Пуск произведён с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
  • Gettyimages.ru

Трансляция пуска ведётся на YouTube-канале компании.

Разгонный блок первой ступени этой ракеты ранее уже использовался в миссиях Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, Transporter-4, Transporter-5, Globalstar FM15, ISI EROS C-3 и трёх миссиях Starlink.

После разъединения он должен будет приземлиться на беспилотную платформу в Тихом океане.

Накануне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация планирует к 2025 году выйти на производство от 250 до 300 спутников в год.

По его словам, такой переход потребует изменений модели производства.

Глава «Роскосмоса» также отметил, что российская сверхтяжёлая ракета должна быть многоразовой, это будет обязательным требованием при её создании.

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