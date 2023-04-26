Глава «Роскосмоса» Борисов: российская сверхтяжёлая ракета должна быть многоразовой

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российская сверхтяжёлая ракета должна быть многоразовой, это будет обязательным требованием при её создании.

Об этом он сказал в ходе просветительского марафона общества «Знание».

«Многоразовость, безусловно, для того, чтобы удешевить эти услуги, это будет обязательное требование при создании этого носителя», — цитирует его РИА Новости.

Также он рассказал, что в ходе создания сверхтяжёлой ракеты могут использовать наработки по многоразовой ракете лёгкого класса «Амур-СПГ».

Кроме того, Борисов заявил, что «Роскосмос» планирует к 2025 году выйти на производство от 250 до 300 спутников в год.