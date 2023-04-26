Khaleej Times: связь с японским модулем Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны

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Связь с японским модулем Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны, сообщает издание Khaleej Times.

Отмечается, что связь с модулем была утрачена, когда он шёл на посадку и опустился до последних 10 м.

Ранее компания Ispace признала неудачной попытку посадки японского модуля Hakuto-R на Луну.

25 апреля первый частный японский лунный посадочный модуль Hakuto-R было решено посадить в кратере Атлас в северо-восточном квадранте на видимой стороне Луны.

Во время посадки модуль потерял связь с центром управления: в момент, когда аппарат достиг расстояния 10 м до поверхности Луны, центр перестал получать данные о движении модуля. 

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