Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Полибин объяснил, кому нужна прививка от кори

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин заявил, что в рамках проводимой иммунизации вакцинации от кори подлежат дети и взрослые в возрасте до 35 лет, которые не болели корью, не прививались от неё или прививались однократно.

Об этом Полибин рассказал РБК.

По его словам, каждый ребёнок должен получить две прививки (вакцинация в 12 месяцев и ревакцинация в шесть лет), поэтому имеющие одну прививку в анамнезе подлежат однократному введению вакцины.

Он отметил, что приоритетной группой населения являются люди до 55 лет, которые работают в условиях, способствующих распространению инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что симптомы кори в первые несколько дней болезни похожи на ОРВИ. Охват иммунизацией против кори в среднем в России составляет более 95%.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.

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