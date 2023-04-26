Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Полибин объяснил, кому нужна прививка от кори
Об этом Полибин рассказал РБК.
По его словам, каждый ребёнок должен получить две прививки (вакцинация в 12 месяцев и ревакцинация в шесть лет), поэтому имеющие одну прививку в анамнезе подлежат однократному введению вакцины.
Он отметил, что приоритетной группой населения являются люди до 55 лет, которые работают в условиях, способствующих распространению инфекции.
Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что симптомы кори в первые несколько дней болезни похожи на ОРВИ. Охват иммунизацией против кори в среднем в России составляет более 95%.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.