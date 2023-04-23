Роспотребнадзор: у больных корью в первые дни лицо становится одутловатым и отекают веки

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Люди, заболевшие корью, не третий или четвёртый день болезни имеют одутловатое лицо и отёчные веки, однако сыпь в это время пока не появляется, сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор: у больных корью в первые дни лицо становится одутловатым и отекают веки
  • РИА Новости

Также у многих пациентов наблюдаются заложенность носа, сухой грубый кашель и повышенная температура тела.

Заболевшие испытывают слабость и плохой аппетит, отметили там.

При этом сыпь может появиться на пятый день болезни: её можно увидеть сначала в центре лица и за ушами, а затем она распространяется на всё лицо, шею и грудь, пишет РИА Новости.

Далее сыпь появляется на туловище, руках и бёдрах заболевшего.

При этом с четвёртого-пятого дня от появления сыпи начинается период пигментации, отметил Роспотребнадзор. Температура снижается, также уменьшаются катаральные явления и улучшается самочувствие больного.

Ранее в ведомстве отметили, что симптомы кори в первые несколько дней болезни похожи на ОРВИ. Охват иммунизацией против кори в среднем в России составляет более 95%.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.

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