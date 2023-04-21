SpaceX: Starship уничтожили преднамеренно из-за проблем с двигателями и потери высоты

В компании SpaceX сообщили, что разрушившаяся вскоре после старта ракета Starship была преднамеренно уничтожена из-за проблем с двигателями и начала потери высоты.

Сообщение передаёт РИА Новости.

Отмечается, что у корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться.

«Была дана команда на завершение полёта как кораблю, так и ускорителю», — сказано в заявлении.

Ранее компания SpaceX сообщила, что космический корабль Starship подвергся «быстрому незапланированному демонтажу» перед разделением ступеней во время испытательного пуска.

Глава космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что следующий испытательный пуск ракеты Starship будет возможен через несколько месяцев.