SpaceX: с кораблём Starship произошла нештатная ситуация перед разделением ступеней
- AFP
- © Patrick T. Fallon
Об этом говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
Старт ракеты состоялся в 16:33 мск с космодрома в Техасе.
Примерно через 4 минуты после старта 120-метровая ракета, которая достигла высоты 39 км, начала неконтролируемо вращаться. Спустя некоторое время она взорвалась.
Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.