SpaceX: с кораблём Starship произошла нештатная ситуация перед разделением ступеней

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Космический корабль Starship подвергся «быстрому незапланированному демонтажу» перед разделением ступеней во время испытательного пуска, сообщила компания SpaceX. Специалисты космической компании продолжат анализировать данные и работать над следующим лётным испытанием.
SpaceX: с кораблём Starship произошла нештатная ситуация перед разделением ступеней
  • AFP
  • © Patrick T. Fallon

Об этом говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Старт ракеты состоялся в 16:33 мск с космодрома в Техасе.

Примерно через 4 минуты после старта 120-метровая ракета, которая достигла высоты 39 км, начала неконтролируемо вращаться. Спустя некоторое время она взорвалась.

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.

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