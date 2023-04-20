SpaceX: с кораблём Starship произошла нештатная ситуация перед разделением ступеней

Космический корабль Starship подвергся «быстрому незапланированному демонтажу» перед разделением ступеней во время испытательного пуска, сообщила компания SpaceX. Специалисты космической компании продолжат анализировать данные и работать над следующим лётным испытанием.

Об этом говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Старт ракеты состоялся в 16:33 мск с космодрома в Техасе.

Примерно через 4 минуты после старта 120-метровая ракета, которая достигла высоты 39 км, начала неконтролируемо вращаться. Спустя некоторое время она взорвалась.

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.