Глава SpaceX Маск: новые испытания Starship будут возможны через несколько месяцев

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Следующий испытательный пуск ракеты Starship будет возможен через несколько месяцев, сообщил глава космической компании SpaceX Илон Маск.
Глава SpaceX Маск: новые испытания Starship будут возможны через несколько месяцев
  • AFP
  • © Patrick T. Fallon

«Многому научились для следующего испытательного пуска через несколько месяцев», — написал он в Twitter, комментируя состоявшиеся испытания.

20 апреля во время тестового полёта 120-метровая ракета Starship достигла высоты 39 км, после чего начала неконтролируемо вращаться и, снижаясь, взорвалась в воздухе.

В SpaceX сообщили, что космический корабль Starship подвергся «быстрому и внеплановому демонтажу» перед разделением ступеней.

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.

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