Глава SpaceX Маск: новые испытания Starship будут возможны через несколько месяцев

Следующий испытательный пуск ракеты Starship будет возможен через несколько месяцев, сообщил глава космической компании SpaceX Илон Маск.

«Многому научились для следующего испытательного пуска через несколько месяцев», — написал он в Twitter, комментируя состоявшиеся испытания.

20 апреля во время тестового полёта 120-метровая ракета Starship достигла высоты 39 км, после чего начала неконтролируемо вращаться и, снижаясь, взорвалась в воздухе.

В SpaceX сообщили, что космический корабль Starship подвергся «быстрому и внеплановому демонтажу» перед разделением ступеней.

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.