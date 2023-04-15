Минздрав зарегистрировал COVID-вакцину для детей 6—11 лет
- РИА Новости
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«Гам-КОВИД-Вак-Д» — комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2», — приводит РИА Новости сообщение государственного реестра лекарственных средств.
Отмечается, что вакцина вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день.
Ранее директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил о необходимости менять антигенный состав вакцины от COVID-19 раз в девять-десять месяцев.