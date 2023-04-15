Минздрав зарегистрировал COVID-вакцину для детей 6—11 лет

Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей в возрасте от шести до 11 лет, которая была разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

РИА Новости

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