Гинцбург: Pfizer и Moderna не смогли полностью устранить недостатки вакцин от COVID-19
«Ни Moderna, ни Pfizer ни тогда и ни сейчас не удалось полностью устранить воспалительный эффект, который вызывают нуклеиновые кислоты, особенно РНК, когда попадают в эукариотические клетки», — приводит ТАСС его слова.
Гинцбург добавил, что зарубежные учёные сделали много для модификации своих вакцин, но до конца избавиться от этого недостатка им не удалось.
Ранее учёный заявил о необходимости менять антигенный состав вакцины от COVID-19 раз в 9-10 месяцев.