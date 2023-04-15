Гинцбург: Pfizer и Moderna не смогли полностью устранить недостатки вакцин от COVID-19

Американские компании Pfizer и Moderna не смогли полностью устранить недостатки своих вакцин от коронавируса. Об этом заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Ни Moderna, ни Pfizer ни тогда и ни сейчас не удалось полностью устранить воспалительный эффект, который вызывают нуклеиновые кислоты, особенно РНК, когда попадают в эукариотические клетки», — приводит ТАСС его слова.

Гинцбург добавил, что зарубежные учёные сделали много для модификации своих вакцин, но до конца избавиться от этого недостатка им не удалось.

Ранее учёный заявил о необходимости менять антигенный состав вакцины от COVID-19 раз в 9-10 месяцев.