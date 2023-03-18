Мурашко заявил о сохранении актуальности коронавируса для России

Коронавирус пока сохраняет актуальность, в России на данный момент болеют примерно 150 тыс. человек, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня под наблюдением находятся около 150 тыс. человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется», — приводит РИА Новости слова Мурашко на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума Sechenov.Pro — 2023.

Он отметил, что заболевание преподносит новые вызовы, поэтому отслеживание изменчивости вируса продолжается.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.