NASA: астероид 2023 DW может столкнуться с Землей в 2046 году

Управление по координации планетарной обороны NASA заявило, что астероид 2023 DW в 2023 году может столкнуться с Землёй, но вероятность этого невысокая.

«Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, есть очень небольшой риск столкновения с Землёй в 2046 году», — приводит РИА Новости сообщение ведомства в Twitter.

Отмечается, что диаметр астероида составляет примерно 50 м.

Вероятность падения небесного тела на Землю оценивается как 1 к 607.

Ранее российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко в беседе с RT рассказал об астероиде 2023 BU диаметром около 5-6 м, который пролетел в нескольких тысячах километров от Земли 26 января.