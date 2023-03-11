NASA: астероид 2023 DW может столкнуться с Землей в 2046 году
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«Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, есть очень небольшой риск столкновения с Землёй в 2046 году», — приводит РИА Новости сообщение ведомства в Twitter.
Отмечается, что диаметр астероида составляет примерно 50 м.
Вероятность падения небесного тела на Землю оценивается как 1 к 607.
Ранее российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко в беседе с RT рассказал об астероиде 2023 BU диаметром около 5-6 м, который пролетел в нескольких тысячах километров от Земли 26 января.