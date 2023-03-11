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NASA: астероид 2023 DW может столкнуться с Землей в 2046 году

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Управление по координации планетарной обороны NASA заявило, что астероид 2023 DW в 2023 году может столкнуться с Землёй, но вероятность этого невысокая.
NASA: астероид 2023 DW может столкнуться с Землей в 2046 году
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«Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, есть очень небольшой риск столкновения с Землёй в 2046 году», — приводит РИА Новости сообщение ведомства в Twitter.

Отмечается, что диаметр астероида составляет примерно 50 м.

Вероятность падения небесного тела на Землю оценивается как 1 к 607.

Ранее российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко в беседе с RT рассказал об астероиде 2023 BU диаметром около 5-6 м, который пролетел в нескольких тысячах километров от Земли 26 января.

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