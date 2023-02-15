Астроном оценил опасность пролетающего мимо Земли почти километрового астероида

Крупный астероид 199145 (2005 YY128) диаметром 800 м, который пролетит мимо Земли в ночь на четверг, 16 февраля, не представляет опасности для планеты. Об этом сообщил руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам астронома, астероид пролетит 16 февраля в 03:45 мск на расстоянии 4,5 млн км от Земли.

«Предварительно, в ближайшие четыре-пять лет астероид не опасен для планеты, об этом говорит период обращения Земли и наклон астероида», — отметил Иванов.

Ранее российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко в беседе с RT рассказывал об астероиде 2023 BU диаметром около 5-6 м, который пролетел в нескольких тысячах километров от Земли 26 января.