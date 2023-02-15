Узнать больше

Астроном оценил опасность пролетающего мимо Земли почти километрового астероида

Короткая ссылка
Крупный астероид 199145 (2005 YY128) диаметром 800 м, который пролетит мимо Земли в ночь на четверг, 16 февраля, не представляет опасности для планеты. Об этом сообщил руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам астронома, астероид пролетит 16 февраля в 03:45 мск на расстоянии 4,5 млн км от Земли.

«Предварительно, в ближайшие четыре-пять лет астероид не опасен для планеты, об этом говорит период обращения Земли и наклон астероида», — отметил Иванов.

Ранее российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко в беседе с RT рассказывал об астероиде 2023 BU диаметром около 5-6 м, который пролетел в нескольких тысячах километров от Земли 26 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить