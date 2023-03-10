Узнать больше

«Известия»: «Союз МС-24» может отправиться к МКС на три месяца раньше запланированного

Короткая ссылка
Космический корабль «Союз МС-24» может отправиться к Международной космической станции (МКС) на три месяца раньше запланированного — 7 июня, а не 15 сентября.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на три источника в отрасли.

Как пишет газета, ранний запуск может быть осуществлён по причине стремления быстрее вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио.

26 февраля космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов вместо повреждённого «Союза МС-22», пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить