«Известия»: «Союз МС-24» может отправиться к МКС на три месяца раньше запланированного
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на три источника в отрасли.
Как пишет газета, ранний запуск может быть осуществлён по причине стремления быстрее вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио.
26 февраля космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов вместо повреждённого «Союза МС-22», пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС.