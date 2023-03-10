«Известия»: «Союз МС-24» может отправиться к МКС на три месяца раньше запланированного

Космический корабль «Союз МС-24» может отправиться к Международной космической станции (МКС) на три месяца раньше запланированного — 7 июня, а не 15 сентября.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на три источника в отрасли.

Как пишет газета, ранний запуск может быть осуществлён по причине стремления быстрее вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио.

26 февраля космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов вместо повреждённого «Союза МС-22», пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС.