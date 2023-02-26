ТАСС: к МКС пристыковался «Союз МС-23», который вернёт на Землю космонавтов
Как сообщает ТАСС, стыковка проходила в автоматическом режиме.
«С Земли её контролировали специалисты подмосковного ЦУП, с борта МКС — космонавты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Союз МС-23» доставил на станцию почти 430 кг грузов.
Ранее с Байконура стартовала ракета с кораблём «Союз МС-23».
Таже сообщалось, что руководитель полёта МКС Владимир Соловьёв заявил о возросшем числе пробоев специальных датчиков на станции.