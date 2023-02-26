ТАСС: к МКС пристыковался «Союз МС-23», который вернёт на Землю космонавтов

Космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного «Союза МС-22», пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

Как сообщает ТАСС, стыковка проходила в автоматическом режиме.

«С Земли её контролировали специалисты подмосковного ЦУП, с борта МКС — космонавты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Союз МС-23» доставил на станцию почти 430 кг грузов.

Ранее с Байконура стартовала ракета с кораблём «Союз МС-23».

Таже сообщалось, что руководитель полёта МКС Владимир Соловьёв заявил о возросшем числе пробоев специальных датчиков на станции.