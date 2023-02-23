Руководитель полёта МКС заявил о возросшем числе пробоев специальных датчиков на станции

За 39 лет на МКС существенно возросло число пробоев специальных датчиков, фиксирующих столкновение с космическим мусором, заявил руководитель полёта российского сегмента МКС, генконструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв.

По его словам, сами по себе датчики конденсаторного типа представляют собой две изолированные пластинки примерно метр на метр. Они фиксируют пробои.

«Когда я летал в 1984 году, в сутки мы фиксировали пять-шесть пробоев, сейчас это существенно, на порядки больше. Мы со страшной силой загрязняем орбитальное пространство», — цитирует Соловьёва ТАСС.

Ранее транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от российского сегмента МКС.

Причиной неполадок в работе системы терморегулирования на корабле могло стать внешнее воздействие — например, повреждение обшивки метеоритом или космическим мусором, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.