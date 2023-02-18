Повреждённый корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».
Отмечается, что на борту «Прогресса МС-21» находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование.
«Через несколько часов после отстыковки большая часть «Прогресса МС-21» сгорит в атмосфере», — говорится в сообщении.
Несгораемые элементы будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.
Ранее сообщалось, что первый из двух кораблей с неисправной системой охлаждения покинет МКС 18 февраля.
Также «Роскосмос» опубликовал фотографию повреждения обшивки корабля «Союз МС-22».