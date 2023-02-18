Повреждённый корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался от российского сегмента МКС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».

Отмечается, что на борту «Прогресса МС-21» находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование.

«Через несколько часов после отстыковки большая часть «Прогресса МС-21» сгорит в атмосфере», — говорится в сообщении.

Несгораемые элементы будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

Ранее сообщалось, что первый из двух кораблей с неисправной системой охлаждения покинет МКС 18 февраля.

Также «Роскосмос» опубликовал фотографию повреждения обшивки корабля «Союз МС-22».