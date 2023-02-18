Первый из двух кораблей с неисправной системой охлаждения покинет МКС 18 февраля

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» с неисправной системой терморегулирования отстыкуют от Международной космической станции, сведут с орбиты и затопят утром 18 февраля.

Информация об этом появилась на сайте «Роскосмоса».

Планируется, что после отхода корабля от станции космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут его и ещё раз сфотографируют место повреждения.

«В 07:03 мск намечается включение двигателя для сведения корабля с орбиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несгораемые обломки «Прогресса» должны будут упасть в несудоходном районе Тихого океана.

Ранее представитель NASA выразил уверенность в безопасной отстыковке «Прогресса МС-21» от МКС.

Также сообщалось, что запуск «Союза МС-23» отложен максимум до первой декады марта.