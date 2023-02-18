Первый из двух кораблей с неисправной системой охлаждения покинет МКС 18 февраля
Информация об этом появилась на сайте «Роскосмоса».
Планируется, что после отхода корабля от станции космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут его и ещё раз сфотографируют место повреждения.
«В 07:03 мск намечается включение двигателя для сведения корабля с орбиты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что несгораемые обломки «Прогресса» должны будут упасть в несудоходном районе Тихого океана.
Ранее представитель NASA выразил уверенность в безопасной отстыковке «Прогресса МС-21» от МКС.
Также сообщалось, что запуск «Союза МС-23» отложен максимум до первой декады марта.