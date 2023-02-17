Узнать больше

Представитель NASA выразил уверенность в безопасной отстыковке «Прогресса МС-21» от МКС

Короткая ссылка
NASA уверено в перспективе безопасной отстыковки от МКС грузового корабля «Прогресс МС-21», заявил представитель NASA Джефф Аренд.
Представитель NASA выразил уверенность в безопасной отстыковке «Прогресса МС-21» от МКС
  • Gettyimages.ru

По его словам, недавняя утечка была связана с системой охлаждения, однако вся бортовая техника работает в штатном режиме.

«Не пострадала двигательная система, поэтому мы полностью уверены, что контроль над кораблём будет номинальным», — цитирует Аренда РИА Новости.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что в «Прогрессе МС-21» на МКС произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования.

Запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложили максимум до первой декады марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить