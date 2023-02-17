Представитель NASA выразил уверенность в безопасной отстыковке «Прогресса МС-21» от МКС
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По его словам, недавняя утечка была связана с системой охлаждения, однако вся бортовая техника работает в штатном режиме.
«Не пострадала двигательная система, поэтому мы полностью уверены, что контроль над кораблём будет номинальным», — цитирует Аренда РИА Новости.
Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что в «Прогрессе МС-21» на МКС произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования.
Запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложили максимум до первой декады марта.