Представитель NASA выразил уверенность в безопасной отстыковке «Прогресса МС-21» от МКС

NASA уверено в перспективе безопасной отстыковки от МКС грузового корабля «Прогресс МС-21», заявил представитель NASA Джефф Аренд.

По его словам, недавняя утечка была связана с системой охлаждения, однако вся бортовая техника работает в штатном режиме.

«Не пострадала двигательная система, поэтому мы полностью уверены, что контроль над кораблём будет номинальным», — цитирует Аренда РИА Новости.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что в «Прогрессе МС-21» на МКС произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования.

Запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложили максимум до первой декады марта.