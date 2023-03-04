РИА Новости: в России началось создание противолодочного самолёта на замену Ил-38
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Начата опытно-конструкторская работа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом самолёте сохранится стандартная для самолётов данного класса четырёхдвигательная схема.
«Её планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117», — добавляет агенство.
Ранее в России начались испытания машины разведки на шасси «Тайфун—ВДВ» для Сил СО.
Также сообщалось, что заводы «Ростеха» нарастили производство передовых вооружений для армии.