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РИА Новости: в России началось создание противолодочного самолёта на замену Ил-38

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В России началась разработка противолодочного самолёта на замену советским Ил-38.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Начата опытно-конструкторская работа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом самолёте сохранится стандартная для самолётов данного класса четырёхдвигательная схема.

«Её планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117», — добавляет агенство.

Ранее в России начались испытания машины разведки на шасси «Тайфун—ВДВ» для Сил СО.

Также сообщалось, что заводы «Ростеха» нарастили производство передовых вооружений для армии.

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