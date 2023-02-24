РИА Новости: в России начались испытания машины разведки на шасси «Тайфун—ВДВ» для Сил СО

Новая разведывательная машина на шасси бронеавтомобиля «Тайфун—ВДВ», разработанная для Сил специальных операций (ССО), приступила к предварительным испытаниям.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что заказ на разработку был получен в 2021 году от ССО и в качестве шасси для изделия послужил бронеавтомобиль «Тайфун—ВДВ».

«Машина разработана и успешно проходит предварительные испытания. В начале лета планируется отправить машину уже на государственные испытания», — сказано в материале.

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