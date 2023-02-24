РИА Новости: в России начались испытания машины разведки на шасси «Тайфун—ВДВ» для Сил СО
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что заказ на разработку был получен в 2021 году от ССО и в качестве шасси для изделия послужил бронеавтомобиль «Тайфун—ВДВ».
«Машина разработана и успешно проходит предварительные испытания. В начале лета планируется отправить машину уже на государственные испытания», — сказано в материале.
22 февраля стало известно, что заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».