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РИА Новости: в России начались испытания машины разведки на шасси «Тайфун—ВДВ» для Сил СО

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Новая разведывательная машина на шасси бронеавтомобиля «Тайфун—ВДВ», разработанная для Сил специальных операций (ССО), приступила к предварительным испытаниям.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что заказ на разработку был получен в 2021 году от ССО и в качестве шасси для изделия послужил бронеавтомобиль «Тайфун—ВДВ».

«Машина разработана и успешно проходит предварительные испытания. В начале лета планируется отправить машину уже на государственные испытания», — сказано в материале.

22 февраля стало известно, что заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

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