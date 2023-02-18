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Совет конструкторов рекомендовал назначить на 24 февраля запуск «Союза МС-23» к МКС

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Совет главных конструкторов рекомендовал назначить запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС на 24 февраля.
Совет конструкторов рекомендовал назначить на 24 февраля запуск «Союза МС-23» к МКС
  • РИА Новости

Как сообщил «Роскосмос», специалисты тщательно осмотрели поверхность корабля и не выявили никаких повреждений на радиаторе «Союза МС-23», который сейчас находится на Байконуре.

«Совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля «Союз МС-23» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура на 24 февраля в 03:34 мск», — говорится в сообщении корпорации.

18 февраля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался от российского сегмента МКС.

Грузовой корабль будет сведён с орбиты и затоплен 19 февраля.

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