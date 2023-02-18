Грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля
- РИА Новости
«Главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в госкорпорацию «Роскосмос») приняла решение о сведении грузового корабля «Прогресс МС-21» с орбиты 19 февраля», — сообщила госкорпорация.
Включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты запланировано на 06:15 мск. После этого корабль войдёт в атмосферу и разрушится.
По прогнозу специалистов, падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 06:57 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Ранее транспортный грузовой корабль отстыковался от российского сегмента МКС.
Причиной неполадок в работе системы терморегулирования на корабле могло стать внешнее воздействие — например, повреждение обшивки метеоритом или космическим мусором, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.