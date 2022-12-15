Иммунолог Жемчугов рассказал, как лечиться от гриппа до прихода врача
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Жемчугов заявил, что степень выраженности симптомов зависит от иммунной защиты больного, его возраста и других факторов.
«Но если температура очень высокая, значит, воспалительный процесс активен и возможны осложнения. Независимо от того, каким именно гриппом заболел человек (или это вовсе ОРВИ либо ковид), до вызова врача ему следует сбивать температуру», — приводит слова иммунолога «360».
Медик добавил, что тесты на грипп А и В продаются в аптеках, их можно сделать начиная со второго-третьего дня появления симптомов.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» выразил мнение, что в течение первых трёх дней гриппа лучше соблюдать постельный режим.