Иммунолог Жемчугов рассказал, как лечиться от гриппа до прихода врача

Доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что необходимо делать при первых симптомах гриппа.

Жемчугов заявил, что степень выраженности симптомов зависит от иммунной защиты больного, его возраста и других факторов.

«Но если температура очень высокая, значит, воспалительный процесс активен и возможны осложнения. Независимо от того, каким именно гриппом заболел человек (или это вовсе ОРВИ либо ковид), до вызова врача ему следует сбивать температуру», — приводит слова иммунолога «360».

Медик добавил, что тесты на грипп А и В продаются в аптеках, их можно сделать начиная со второго-третьего дня появления симптомов.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» выразил мнение, что в течение первых трёх дней гриппа лучше соблюдать постельный режим.