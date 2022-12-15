РИА Новости: приборы на «Союз МС-22» рискуют выйти из строя из-за сбоя теплового режима
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- © Bill Ingalls - NASA via CNP/Keystone Press Agency
Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, ситуация очень серьёзная.
«Авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность. В результате приборы корабля могут выйти из строя — он будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что космонавты после визуального осмотра подтвердили утечку из системы охлаждения корабля «Союз МС-22».
Утром 15 декабря стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС отменён по техническим причинам.