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«Роскосмос» сообщил о повреждении внешней обшивки корабля «Союз МС-22»

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Космонавты после визуального осмотра подтвердили утечку из системы охлаждения корабля «Союз МС-22», сообщили в «Роскосмосе».
«Роскосмос» сообщил о повреждении внешней обшивки корабля «Союз МС-22»
  • globallookpress.com
  • © NASA/Keystone Press Agency

«По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», — отметили в «Роскосмосе».

Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения.

«Визуальный осмотр подтвердил утечку», — говорится в сообщении.

Космонавт Анна Кикина сфотографировала и провела видеосъёмку внешней поверхности корабля, данные передали специалистам на Землю.

В компании отметили, что в настоящее время все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС отменён по техническим причинам.

Позднее стало известно, что выход российских космонавтов в открытый космос отменён из-за сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».

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