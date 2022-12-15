«Роскосмос» сообщил о повреждении внешней обшивки корабля «Союз МС-22»

Космонавты после визуального осмотра подтвердили утечку из системы охлаждения корабля «Союз МС-22», сообщили в «Роскосмосе».

«По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», — отметили в «Роскосмосе».

Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения.

«Визуальный осмотр подтвердил утечку», — говорится в сообщении.

Космонавт Анна Кикина сфотографировала и провела видеосъёмку внешней поверхности корабля, данные передали специалистам на Землю.

В компании отметили, что в настоящее время все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС отменён по техническим причинам.

Позднее стало известно, что выход российских космонавтов в открытый космос отменён из-за сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».