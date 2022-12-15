«Роскосмос»: выход с МКС в открытый космос отменили из-за сигнала системы диагностики
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале «Роскосмоса» появилась информация, что выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменён по техническим причинам.
В октябре глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российские власти считают возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года.