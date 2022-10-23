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Мантуров: Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года

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Российские власти считают возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развёртывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — цитирует его РИА Новости.

Мантуров отметил, что соглашение о продлении эксплуатации МКС подпишут по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции до 2028 года.

Он подчеркнул, что российская орбитальная станция должна быть открыта для работы с дружественными странами.

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