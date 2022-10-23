Мантуров: Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года
«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развёртывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — цитирует его РИА Новости.
Мантуров отметил, что соглашение о продлении эксплуатации МКС подпишут по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции до 2028 года.
Он подчеркнул, что российская орбитальная станция должна быть открыта для работы с дружественными странами.