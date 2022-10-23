Мантуров: Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года

Российские власти считают возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развёртывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — цитирует его РИА Новости.

Мантуров отметил, что соглашение о продлении эксплуатации МКС подпишут по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции до 2028 года.

Он подчеркнул, что российская орбитальная станция должна быть открыта для работы с дружественными странами.