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Борисов: Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте МКС до 2028 года

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Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года.
Борисов: Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте МКС до 2028 года
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

«До 2028 года с высокой вероятностью», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции после пуска корабля «Союз МС-22» на ракете «Союз-2.1а».

Участие России в проекте после вероятного обозначенного срока будет зависеть от состояния станции, отметил Борисов.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что выход российской стороны из проекта МКС может растянуться на два года.

Он отметил, что работа будет завершена в строгом соответствии с российскими обязательствами. 

26 июля Борисов сообщил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года.

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