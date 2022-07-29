Глава «Роскосмоса» Борисов: выход из проекта МКС может растянуться на два года
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что выход России из проекта МКС будет сделан в строгом соответствии с российскими обязательствами.
Борисов добавил, что «этот процесс носит не сиюминутный характер».
«По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет», — сказал он.
26 июля Борисов заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года.