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Глава «Роскосмоса» Борисов: выход из проекта МКС может растянуться на два года

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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что выход российской стороны из проекта Международной космической станции (МКС) может растянуться на два года.
Глава «Роскосмоса» Борисов: выход из проекта МКС может растянуться на два года
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что выход России из проекта МКС будет сделан в строгом соответствии с российскими обязательствами. 

Борисов добавил, что «этот процесс носит не сиюминутный характер».

«По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет», — сказал он.

26 июля Борисов заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года. 

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