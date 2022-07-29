Глава «Роскосмоса» Борисов: выход из проекта МКС может растянуться на два года

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что выход российской стороны из проекта Международной космической станции (МКС) может растянуться на два года.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что выход России из проекта МКС будет сделан в строгом соответствии с российскими обязательствами.

Борисов добавил, что «этот процесс носит не сиюминутный характер».

«По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет», — сказал он.

26 июля Борисов заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года.