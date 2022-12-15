«Роскосмос»: выход Прокопьева и Петелина в открытый космос отменён по техническим причинам

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС отменён по техническим причинам, сообщает «Роскосмос».

«Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменён по техническим причинам», — говорится в сообщении корпорации в Telegram.

Ранее российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с МКС обратились к россиянам и поздравили их с Днём героев Отечества.

25 ноября «Роскосмос» решил прекратить работы по подготовке к выходу Прокопьева и Петелина в открытый космос из-за неполадок со скафандром.