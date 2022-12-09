Космонавты с МКС поздравили жителей России с Днём героев Отечества

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с МКС обратились к россиянам и поздравили их с Днём героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Соответствующее видео распространила пресс-служба «Роскосмоса», сообщает Life.ru.

«Сегодня чествуем всех героев Советского Союза, героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В этот день мы отдаём дань уважения и почтения подвигам, совершённым героями прошлого и настоящего. Мы свято чтим память отцов и дедов, совершивших героические поступки во имя счастья будущих поколений», — сказал Прокопьев.

Ранее URA.RU передавало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске 9 декабря, в День героев Отечества.